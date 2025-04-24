Мать Софи Найвайд рассказала о возможной причине смерти актрисы

Звезда фильмов «Мамонт» и «Невидимый знак» Софи Найвайд, чья загадочная смерть потрясла поклонников, была беременна и могла умереть из-за передозировки запрещенных веществ. Об этом заявила ее мать Шелли Гибсон, пишет Daily Mail.

Ранее полиция Вермонта заявила, что рассматривает в качестве версии смерти 24-летней Софи Найвайд, чье тело было найдено на берегу реки, убийство. При этом ее мать Шелли Гибсон сообщила, что ее дочь была в гостях у друзей в родном городе Беннингтоне.

По ее словам, девушка умерла 14 апреля и в свидетельстве о смерти сказано, что на момент смерти она была беременна.

«У нас еще нет токсикологических отчетов. Но я ожидаю, что это будет передозировка наркотиками», - заявила она изданию.

Шелли Гибсон рассказала, что ее дочь уже довольно давно боролась с наркотической зависимостью с помощью семьи и проходила лечение в рехабах.

При этом некрологе, размещенном в соцсетях, Гибсон попросила делать пожертвования в благотворительную организацию RAINN, помогающую жертвам сексуального насилия. Она рассказала, что знала о существовании благотворительной организации много лет, и намекнула на возможное травмирующее событие в детстве дочери.

В возрасте восьми лет Софи Найвайд сыграла дочь персонажей Мишель Уильямс и Гаэля Гарсии Берналя в фильме «Мамонт». В 2010 году она сыграла в фильме «Невидимый знак» девочку, чья мать умирает от рака. За эту роль газета New York Times отметила ее как актрису с «блестящим будущим». Также девушка снималась в картинах «Тени и ложь» с Джеймсом Франко и «Ной» с Расселом Кроу.