Певица Zivert отказалась выступать на концерте в честь 90-летия Николая Агутина. Артистка прокомментировала ситуацию в Telegram-канале.

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В конце апреля в Москве состоялся концерт, посвященный юбилею Николая Агутина. На мероприятии выступили многие звезды, была заявлена в программе и Zivert, однако в последний момент она отказалась от участия. Певица обвинила организаторов мероприятия в непрофессионализме, не став уточнять причину конфликта.

«На вечере Агутина нас сегодня не будет. Причина: непрофессиональная команда организаторов. При всем уважении к семье Агутиных, но так организовывать мероприятия, как люди, которым это доверили — нельзя. Уже 25-й год на дворе», — высказалась артистка.

Также она показала костюм, в котором собиралась выйти на сцену. Певица приготовила черную шелковую рубашку, классические брюки в тон, туфли и повязала белый платок на голову.

На данный момент представители Агутина не комментировали инцидент.