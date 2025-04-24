«Рыдал в подушку»: Харламов признался в депрессии и панических атаках

Комик Гарик Харламов признался, что сталкивался с ментальными проблемами — депрессией и паническими атаками. Об этом он рассказал в интервью проекту Dreamcast, выпуск опубликован на площадке «VK Видео».

По словам юмориста, депрессивные периоды были настолько сильными, что он «рыдал в подушку». Харламову приходилось пить таблетки, посещать курсы терапии и ходить по врачам.

«То есть я не то, чтобы такой вот солнечный придурок, которому весело. Нет, это не так. Все это было и периодически возвращается», — добавил постоянный резидент Comedy Club.

При этом Харламов не объяснил, с чем связано ухудшение его ментального здоровья — комик не знает этого сам.

«Говорят, что волны от телефонов… Почему тараканы исчезли? Вышки 5G. Типа мозг перегружен. Не знаю…» — размышлял он.

В беседе шоумен также порассуждал о быстротечности тенденций в юморе. Он отметил, что его миниатюры не будут популярны всегда и через 20 лет их никто не вспомнит. Харламов также считает, что в будущем Comedy Club потеряет актуальность, как и «Кривое зеркало», шутки юмористов которого уже не понять молодому поколению.