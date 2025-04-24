Александр Буйнов рассказал, как живёт с женой: «Под каблук — и зажимает!»

Александр и Алёна Буйновы женаты уже сорок лет. Вопрос «В чём секрет долгого счастливого брака?» напрашивается здесь сам собой. И, кажется, на днях 75-летний певец раскрыл этот секрет на церемонии вручения премии «Женщина года». Буйнов признался, что живёт под каблуком у супруги.

В разговоре с корреспондентом «Пятого канала» Александр рассказал, какой, по его мнению, должна быть настоящая женщина. Он считает, что представительницы прекрасного пола должны разделять свои роли: иногда быть любовницей, а когда необходимо — профессионалом. По словам Буйнова важно, чтобы природная женственность сочеталась с твёрдым характером.

«Какая она в профессии, какая она дома, — порассуждал Александр, — как она мужика под каблук — и зажимает его. Настоящая женщина так делает. Я так живу». Как бы то ни было, однажды певец оказался на грани развода с супругой: чтобы вымолить прощение у жены, Буйнов купил ей красивое ожерелье, признался он на том же мероприятии журналистам «7 дней».

Напомним, Алёна Гутман — третья жена Александра Буйнова. В этом году супруги отмечают два юбилея — в марте артисту исполнилось семьдесят пять лет, в июне Алёна празднует шестьдесят пять лет. Этой весной имя Буйнова часто мелькало в сводках новостей в связи с ДТП, во время которого певец сбил воспитательницу детского сада на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье.