Shot: уехавшие стендап-комики  сохраняли бизнес в России

Несмотря на отъезд из России, лишенные гражданства комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов не стали закрывать свой российский бизнес. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

22 апреля стало известно, что уехавших несколько лет назад из России стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства по запросу ФСБ. Им также запрещен въезд на территорию страны, поскольку их действия «несут угрозу национальной безопасности»

При этом у Романова все еще есть юрлицо, зарегистрированное в столичном районе Хорошево-Мневники. А ИП Комиссаренко зарегистрировано в районе Арбат. Обе компании работают в сфере видеопродакшена и искусства.

Федеральная налоговая служба РФ готовится ликвидировать фирмы, обрывая последние связи стендаперов с российским рынком, отмечает канал.

Ранее в ФСБ сообщили, что Комиссаренко был объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного законами Белоруссии — «клевета в отношении президента республики». В свою очередь Романов, по информации ФСБ, работал волонтером в штабе по приему украинских беженцев в Польше, а также на пункте сортировки гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.