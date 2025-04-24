«Сразу пишут, мол, беременна»: Бузова ответила на критику фигуры

Певица Ольга Бузова ответила на критику ее фигуры со стороны подписчиков. Как сообщает StarHit, она напомнила, что ей уже почти 40 лет, а после 35 лет лишние килограммы легко «прилипают».

Издание отмечает, что артистка регулярно сталкивается с критикой внешности. Раньше Бузову часто упрекали из-за худобы — некоторые считали, что у нее анорексия. Теперь же некоторым пользователям Сети не нравится то, что певица поправилась.

«После 35 лет лишние килограммы быстро "прилипают", избавиться от них все сложнее. Поэтому нужно помогать организму. Я то поправляюсь, то худею, и сразу пишут, мол, Бузова беременна или у нее анорексия. Но я девочка, я тоже могу расслабиться, где-то больше поесть», — заявила артистка в соцсетях.

Бузова добавила, что у нее «сумасшедший график», в котором «случается и неправильное питание». Однако она подчеркнула, что все это компенсирует позже, в том числе спортом.