Корм для белок и оплата ЖКХ: на что тратят пенсию российские звезды?
Принято считать, что российские звезды получают огромные пенсии, однако это не всегда так. На что именно тратят деньги пенсионеры российской культуры, разбиралась «Комсомольская правда».
По словам 63-летней свахи Розы Сябитовой, она получает совершенно обычную пенсию в 18 тысяч рублей.
«Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет. Пенсию свою я не трачу – откладываю», - рассказала она.
Сваха подчеркнула, что в ее семье принято копить деньги и она «всегда откладывала и инвестировала в бизнес, в недвижимость». Однако лучшей своей инвестицией она считает «прекрасных детей с хорошим образованием и семьями».
«Я построила большое родовое имение: у меня там и тренажерный зал с библиотекой, и спа-салон, и гостевые дома, и спа-зоны. Это мое место силы. В этом году на мой день рождения дети спрашивают: «Мам, что тебе купить?» И мне было так приятно осознавать, что у меня, слава богу, все есть», - заметила она.
А вот певица Лолита Милявская свою пенсию, которая составляет 27 тысяч 333 рубля, тратит на оплату коммунальных платежей.
«Чтобы на пенсии жить спокойно, совет один: надо копить. Несмотря на то, что я платила и плачу очень большие налоги, пенсия у меня минимальная. В любом случае ни в одной стране мира, как мне кажется, люди на одну пенсию не живут. Все на протяжении жизни все равно что-то откладывают, чтобы чувствовать себя потом безопасно», - уверена артистка.
Коллега Лолиты 67-летний Александр Маршал рассказал, что его пенсия после повышения составляет 16 тысяч рублей и «уходит на какие-то домашние нужды».
«Я не понимаю, как на 16 тысяч люди могут прожить. Вот и работаем. В советские времена можно было лежать на диване и все равно получать фиксированную ставку. Но мы же все хотели капитализма, вот и приходится теперь много работать и откладывать на старость, чтобы на будущее у тебя был задел», - заявил он.
А 76-летняя вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ее пенсия складывается из стандартных 30 тысяч рублей и доплаты в 30 тысяч за звание заслуженной артистки РФ. «На плаву» им с сыном помогает держаться небольшой семейный бизнес.
«А иначе мы жили бы очень туго. Если бы у меня была пенсия в 150 тысяч рублей, то, конечно, хватало бы. А так живем достойно, арендаторы есть, Коля нам с небес помогает», - заявила она.
При этом вот певец Юрий Антонов, также получающий пенсию в 60 тысяч рублей, тратит эти деньги на корм для своих и бездомных животных, покупая в том числе и 60 кг семечек для белок и птиц.
«В принципе для меня 60 тысяч рублей - это нормальная пенсия. Я отдаю эти деньги на помощь животным. Голуби, белки - все ко мне прибегают на участок. У меня около дома везде стоят кормушки, они с утра забиты семечками. Еще 13 кошек у меня живут. И еще есть пруд с рыбками. Средства мне позволяют подкармливать животных», - пояснил он.
В свою очередь 69-летний художник Никас Сафронов не знает точный размер своей пенсии и полностью отдает эти деньги на благотворительность, считая, что знаменитости - обеспеченные люди и доплаты от государства им не нужны.
«Думаю, у меня в месяц тысяч 17 - 20 набегает, но я это не отслеживаю (…) Эти деньги у меня автоматически уходят на благотворительность - на помощь старикам и сиротам. Мне кажется, публичные люди не должны жаловаться на размер пенсии, мы и так хорошо зарабатываем», - заявил он.
Ранее Социальный фонд России сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2024 года в России насчитывалось 6,1 миллиона пенсионеров, которые получали доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума.