«Дорогу молодым»: Сын Газманова о своем отношении к юным артистам

Певец Родион Газманов призвал давать дорогу юным артистам. Как сообщает «Пятый канал», об этом он сказал на церемонии вручения 14-й премии «Аванс».

Исполнитель подчеркнул, что молодежь заслуживает особого внимания, поскольку они привносят в российское искусство современные подходы.

«В любом случае нужно поддерживать молодых актеров, потому что это молодые таланты. Это свежий взгляд, это новое видение каких-то старых, избитых вещей», — заявил Газманов.

Ранее Родион Газманов рассказывал, что помог женщине-инвалиду с малолетними детьми защитить квартиру, которую пытались отобрать мошенники. Благодаря действиям артиста удалось наложить запрет на сделки с имуществом, а также завести уголовное дело в отношении преступников.