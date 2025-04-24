Дайнеко рассказала о сильном ожоге, который она получила перед свадьбой

Российская певица Виктория Дайнеко получила сильный ожог перед свадьбой, сообщает "Радио 1" со ссылкой на блог исполнительницы.

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Она рассказала подписчикам, что получила ожог на финальной примерке свадебного платья, когда решила самостоятельно сделать себе укладку волос.

"Больше 10 лет укладок на одну и ту же плойку, и я получила самый сильный ожог в своей жизни. Здравствуйте, волдырь! Фраза "до свадьбы заживет" не сработает", – поделилась певица, с иронией назвав себя "мисс Удачей".

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