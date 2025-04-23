Разведенная Катя Лель рассказала, что ходит на свидания с влиятельными мужчинами
Певица Катя Лель посетила церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025. На мероприятии также побывал корреспондент сайта «Страсти», который узнал, ходит ли разведенная исполнительница на свидания.
Катя Лель развелась с мужем после 15 лет брака. Пара распалась еще в 2023 году. Сейчас певица не состоит в отношениях. Иногда, она ходит на свидания, когда есть время и настроение. На них исполнительницу приглашают как влиятельные мужчины, так и попроще.
«Действительно приглашают. Редко хожу, потому что для этого нужны время и желание. Приглашают разные мужчины, в том числе влиятельные», — заявила Лель.
Если артистке что-то не нравится, то она уходит со свидания. По словам Кати, в таком случае мужчины понимают, что что-то пошло не так.
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