Бьянку Цензори сняли на улице с обнаженными ягодицами

Австралийского дизайнера Бьянку Цензори сняли на улице в откровенном виде во время поездки в Испанию. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 30-летнюю жену американского рэпера Канье Уэста на Майорке. Она предстала перед камерами в прозрачных колготках и черном боди, которое обнажало ее ягодицы. Также избранница музыканта надела сапоги на шпильках и с широкими голенищами и уложила волосы в пучок, используя заколку-краб.

В свою очередь, издание отмечает, что данный образ Цензори вызывает споры о правилах нахождения в общественных местах.

Ранее в апреле сообщалось, что Бьянка Цензори приняла неожиданное решение после скандальных заявлений Канье Уэста.