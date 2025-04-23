Раскрыт гонорар российской рэп-звезды 90-х

Рэпер и певец Богдан Титомир, который был популярен в 90-х, зарабатывает от 700 тысяч рублей за корпоратив.

Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти».

«Он сейчас занимается своими делами. Он не совсем утратил популярность, все равно где-то выступает, но в очень узких кругах», — отметил медиаменеджер, добавив, что исполнитель является «в меру вспыльчивым и справедливым мужиком».

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Валерий Леонтьев готов дать частный концерт в России за 15 миллионов рублей.