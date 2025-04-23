Раскрыт гонорар ведущей Первого канала

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова получает от нескольких сотен тысяч рублей за корпоратив. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

По словам продюсера, Зейналова пользуется спросом на корпоративах, потому что является лицом Первого канала.

«Ее ценник состоит из нескольких частей. Первое и самое главное — гонорар от 300 тысяч рублей по Москве. Возможно, если за пределами Москвы, то ценник будет чуть выше», — раскрыл заработки ведущей Дворцов.

Ранее популярный российский юморист и актер Александр Ревва рассказал, сколько он зарабатывал в начале карьеры в Comedy Club. Как отметил артист, он мог получить за выступление пять тысяч долларов.

Перед этим стало известно о многомиллионных заработках юмориста и телеведущего Сергея Светлакова. По данным СМИ, доходы его компании за 2024 год достигли почти миллиарда рублей.