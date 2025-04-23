Киркоров дерзко ответил на обвинения в алчности и лицемерии

Lenta.ru

Народный артист России Филипп Киркоров ответил на обвинения в алчности со стороны шансонье Вики Цыгановой. Его слова приводит «Пятый канал».

Киркоров дерзко ответил на обвинения в алчности и лицемерии
© globallookpress.com

Заявления Цыгановой артист назвал дешевым пиаром.

«Сейчас модно наезжать на Киркорова, чтобы их заметили. Давно забытых, никому не нужных. Сбитые летчицы какие-нибудь», — отметил он. По словам певца, коллеги говорят о нем, чтобы о них кто-то вспомнил.

Киркоров добавил, что давно разочаровался в представителях шоу-бизнеса. По словам артиста, он может назвать друзьями только композитора Игоря Крутого и продюсера Яну Рудковскую.

В марте Цыганова обвинила Киркорова в заключении дьявольской сделки. Певица рассказала, что артист подписал «дьявольский» рекламный контракт на сумму 6 666 666 рублей, и подчеркнула, что за деньги ее коллега готов «продать родную мать». Она также заявила о лицемерии Филиппа, а его творчество назвала пустым. Кроме того, Цыганова раскритиковала присвоение звания народного артиста его отцу Бедросу Киркорову.

Шоу-бизнес
Яна Рудковская
Филипп Киркоров
1