Солистка Artik & Asti похвасталась украшениями за несколько миллионов рублей

Участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, известная как Seville, похвасталась украшениями Bulgari за несколько миллионов рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница посетила премию телеканала «Муз-ТВ» в роскошных аксессуарах. По данным журналистов издания, стоимость часов на запястье звезды с бриллиантами классической огранки и серебристым опаловым циферблатом составляет более 1,1 миллиона рублей.

Помимо этого, знаменитость надела кольцо из белого золота весом 18 карат с аналогичным драгоценным камнем, которое оценивается в более чем 1,15 миллиона рублей.

Солистка также рассказала, что почти весь ее образ состоит из изделий грузинского модельера Давида Комы.

В ноябре 2024 года сообщалось, что солистка Artik & Asti выйдет замуж. О том, что певец TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский) сделал предложение исполнительнице, стало известно на ее дне рождения.