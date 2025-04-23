Елена Ханга отправилась на родину отца, которого ни разу не видела

Елена Ханга посетила Танзанию, родину своего биологического отца. Ведущая ни разу не виделась с покойным родителем, однако, несмотря на это, она чтит свои корни.

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В стране, в которой ее папа появился на свет, звезда ТВ получила уникальный эмоциональный опыт.

«Я не знала своего биологического отца. Мы никогда не встречались, и в моей жизни его не было. Но Танзания — его родина — почему-то всегда была частью меня», — написала Елена в личном блоге. «Здесь я не ищу следов его жизни. Но каждый раз, когда я приезжаю, особенно сейчас, когда удалось побывать в настоящей, дикой Африке, — я ловлю странное чувство. Словно узнаю то, чего никогда не знала», — поделилась Ханга.

Ведущая считает, что это «и есть корни». «Не люди, не события, а ощущения. Что ты — часть этого пейзажа, этого ветра, этой земли. Что в тебе живёт память, которую ты не помнишь, но чувствуешь», — описала Елена свои ощущения. В завершение Ханга поблагодарила отца за жизнь и за то, что он подарил ей возможность стать «частью этого мира».

Отец Елены — революционер Абдула Кассим Ханга. В 1964 году он возглавлял пост премьер-министра Занзибара. В ходе государственного переворота мужчина был репрессирован и отправлен в тюрьму. Ханга скончался в застенках в 1969 году, его дочери на тот момент было шесть лет.