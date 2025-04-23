Успенская сделала признание об избраннике 35-летней дочери

Время от времени Любовь Успенская приходит на светские мероприятия с дочерью. Однако на премии «Женщина года» Татьяны Плаксиной с матерью не было. Дело в том, что у 35-летней звёздной наследницы на вечер уже было запланировано свидание, причём не просто с кандидатом на её сердце, а, по всей видимости, уже избранником.

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Личность возможного зятя Успенская не раскрыла и призналась, что пока сама с ним не знакома — «не заслужил».

«Таня не приедет, она на свидании. Я молодого человека не видела. Хотя бы месяц пусть ещё повстречаются — чтоб меня увидеть, надо заслужить», — заявила артистка изданию «7Дней».

Основные факты о бойфренде дочери Успенская всё же озвучила: Татьяна встречается с серьезным бизнесменом и при этом творчески одаренным человеком.

Сама Плаксина, заметим, человек очень творческий. Она пробовала себя на сцене, пишет картины, а недавно показала свой танец на пилоне. Знаменитой маме, правда, пришлось объясняться за откровенные движения наследницы.

* Запрещён в РФ.

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