В суд Москвы снова поступило заявление на хирурга Хайдарова

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление на клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова от предпринимателя Андрея Александровича на 461 тысячу рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, бизнесмен подал иск «из-за поставок». Подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что бизнес Хайдарова и его супруги Светланы Сильваши после череды скандалов понес значительные убытки — клиника IQ Plastique закрыла 2024 год с минусом в 67 млн рублей. Также налоговая заблокировала счета личной компании супруги хирурга — ООО «Сильваши».

Напомним, что проблемы у клиники Хайдарова начались в конце 2023 года, после того, как звездные клиенты подали групповое заявление в СК. Певицы Слава и Любовь Успенская, в частности, обвинили клинику в некачественной пластике.

Жена Тимура Хайдарова заявила, что его клиника возобновляет деятельность

Позднее, в феврале 2024 года, Росздравнадзор подал иск в суд на клинику после смерти ее пациента.