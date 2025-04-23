СМИ узнали главные детали об «Интервидении»

Конкурс эстрадной песни для исполнителей из соцстран перестал существовать после распада СССР, однако сейчас возродился. Речь идет об «Интервидении», который стал заменой «Евровидению», где Россию вычеркнули по политическим причинам, передает телеканал «360».

Отмечается, что в мероприятии примут участие более 20 государств, среди которых Китай, страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. В отличие от России, эти страны еще не выбрали своих представителей и продолжают проводить национальный отбор.

Завершающий этап конкурса состоится 20–21 сентября 2025 года на сцене Live Арена в Москве. Главный приз — денежное вознаграждение в размере €300 000. В разные годы победителями «Интервидения» становились такие известные артисты, как Алла Пугачева, Карел Готт (дважды), Николай Гнатюк и Лили Иванова.

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию представит артист Shaman (Ярослав Дронов).

В ноябре 2023 года Министерство культуры РФ предложило идею организации музыкального конкурса, который станет аналогом известного «Евровидения». В итоге ему дали название «Интервидение».