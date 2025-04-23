Гибель первой жены, сын в интернате и «Сердце Бонивура»: жизненный путь Льва Прыгунова

Биография актера Льва Прыгунова заслуживает отдельного фильма. Его судьбу можно назвать противоречивой: например, в СССР артиста считали неблагонадежным, однако именно он сыграл роль комсомольца-мученика в «Сердце Бонивура». Сегодня артисту исполнилось 86 лет — о жизненном пути артиста вспомнил StarHit.

Детство и решение стать актером

Прыгунов родился 23 апреля 1939 года в Алма-Ате, где его родители поселились после продолжительных скитаний по Советскому Союзу. С детства у Льва формировалось непринятие коммунистического строя: его дедушку-священника хотели расстрелять, а мать преследовалась НКВД. По этой причине близким Прыгунова и пришлось сбежать в Казахстан. Позднее отец ушел на фронт, а мальчик остался с сестрой и мамой. После окончания Великой Отечественной войны родители преподавали в школе: там семье выделили маленькую комнату.

В последствии отец трагически погиб — когда Прыгунову было всего 10 лет, мужчина повел его в горы и сорвался со скалы. Мальчик сильно скучал по родителю, от которого унаследовал любовь к природе. Также будущий артист занимался баскетболом и получал роли в школьных спектаклях, однако тяга к науке оказалась сильнее — юноша поступил на биологический факультет пединститута.

Уже во время обучения в вузе Прыгунов заглянул в актовый зал и увидел, что его сверстники бездарно играют спектакль «Двадцать лет спустя». Молодой человек раскритиковал студентов, после чего его позвали в самодеятельный театр. Там он понял, что хочет сниматься в кино профессионально — после второго курса биологического факультета Лев уехал в Ленинград и поступил в ЛГИТМиК.

Творческий путь и дружба с Бродским

Когда артист вырос, то судьба стала постоянно сталкивать его с творческими людьми. Например, на кастинге в мелодраму «Увольнение на берег» Прыгунов встретил барда Владимира Высоцкого, а в 80-е сдружился с Иосифом Бродским и даже жил у него в США, куда прилетал по работе. Также актер познакомился с танцорами Рудольфом Нуреевым, Михаилом Барышниковым и Александром Годуновым — незадолго до их эмиграции.

После своего третьего фильма, «Они шли на Восток», Прыгунов чуть не лишился актерской карьеры. Тогда на съемочной площадке итальянских артистов кормили в отдельном вагончике с официантами, тогда как отечественным приходилось стоять в очереди к общему котлу. Однажды актер опоздал и устроил истерику, начав ругать власти СССР.

Из-за этого в КГБ начали поступать доносы. Путь в «Мосфильм» мог закрыться для артиста, однако его защитил «авторитет» одного из знакомых, общение с которым завязалось в ресторане «Националь». Несмотря на продолжение участия в съемках, Прыгунова перестали выпускать за границу. Тогда он снялся в «Сердце Бонивура».

Сам Прыгунов вспоминал, что картина была невероятно популярной, а когда ее показывали по телевизору — улицы пустели. Однако артиста на некоторое время перестали звать в кино. Такое же затишье случилось и после фильма «Картина», который актер также относит к любимым.

Еще больше увеличили популярность актера «Трактир на Пятницкой», «Честный, умный, неженатый…» и «Исход». Кроме того, после роли отрицательного персонажа в фильме «Без права на ошибку» Прыгунову стали приходить десятки любовных писем. В 90-е, когда в отечественном кино начался кризис, артист уехал в США, где играл русских злодеев, а в начале нового века переключился на сериалы.

Семейная трагедия и новая любовь

Первая жена Прыгунова — Элеонора Уманец. Он познакомился с ней в 60-е, в «Национале». На тот момент она работала в управлении по обслуживанию дипломатического корпуса. Актер рассказывал, что когда там узнали, за кого выходит Уманец, то поставили ее перед выбором: или «неблагонадежный» супруг, или работа. Девушка выбрала возлюбленного, а на должности ее все же оставили.

В 1969 году у Прыгунова и Уманец родился сын Рома, который в будущем станет режиссером. В 1977 году Элла погибла в результате автомобильной аварии в Риге.

«Я предчувствовал гибель Элеоноры. В тот день я был в Алма-Ате, а жена в Риге. Утром понял, что случилась какая-то трагедия. Проснулся, полчаса посидел. Потом пошли с другом в горы. Говорили о высоте и смерти. Когда спустились, отправился в гости к двоюродному брату. Там у меня ни с того ни с сего случился озноб. Уже в номере отеля узнал, что жена погибла. Пьяный мужик за рулем угробил двух человек, а еще одного оставил калекой», — рассказывал актер в одной из телепередач.

Артист тяжело переживал потерю, а его мама начала помогать воспитывать сына. Когда родительница уехала, Прыгунову пришлось отдать Рому в интернат — наблюдать за ним не было времени из-за работы. Вместе с мальчиком и жили дети дипломатов и артистов, но это мало утешало. Актер, подписывая контракты, всегда ставил условие — давать ему выходные в субботу и воскресенье, чтобы он мог увидеться с сыном. Несмотря на загруженный график, денег все равно не хватало, а просить прибавки к зарплате у властей ему было «тошно».

Новую любовь Прыгунов встретил на съемках картины «Ты иногда вспоминай» — ей стала помощника режиссера Ольга. Во время работы над фильмом актер добивался девушки, однако безуспешно — она была на 16 лет моложе и побаивалась встречаться с артистом, поскольку «слышала о нем всякое». На съемках второго фильма будущая супруга также сторонилась артиста, а уже на третьих — «оттаяла». К тому моменту 14-летний Рома уже жил с папой. Ольга вскоре познакомилась с ним и быстро завоевала доверие подростка, так что препятствий для свадьбы не осталось. С тех пор супруги живут неразлучно.