Участники «На-На» рассказали, каким был умерший директор группы

Участники группы «На-На» посетили церемонию прощания со своим директором Виталием Фроликовым и рассказали, что он работал до последних дней жизни. Об этом сообщает Life.

Виталий Фроликов скончался 20 марта на 77-м году жизни. Сообщалось, что он умер в ходе операции на сердце. Прощание с ним состоялось 23 апреля в Москве.

Участники «На-На» Владимир Политов, Михаил Жеребкин и Владимир Игонин рассказали Life, что Фроликов был профессионалом и «человеком с открытым сердцем». Игонин отметил, что тепло пообщался с директором группы по телефону незадолго до операции.