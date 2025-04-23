Боярского выписали из больницы после перелома ребра

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выписан из больницы после госпитализации с переломом ребра и ушибом легкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Театре имени Ленсовета.

По словам собеседника агентства, артист уже находится дома и планирует играть спектакли 27 и 29 апреля. Источник уточнил, что Боярский ездит на процедуры амбулаторно.

14 апреля актер попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Позднее супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан, рассказала, что врачи госпитализировали ее мужа из-за угрозы развития пневмонии. Несмотря на опасения, уточнила она, медикам удалось предотвратить заболевание.