Егора Крида сделали частью мема из Тик-Тока

В TikTok набирают популярность ролики о певце Егоре Криде, в которых его переделывают в персонажа Егориссимо Кридолино по примеру мема про Бомбардиро Крокодило. Внимание на это обратил Telegram-канал Super.

Ранее в TikTok стали вирусными ролики, посвященные нейросетевым антропоморфным существам с итальянскими именами - Бомбардиро Крокодило (гибрид крокодила и военного самолета), акула в кроссовках Тралалеро Тралала, танцовщица с головой в виде чашки кофе Балерина Капучина и другие. В рамках сгенерированных нейросетями историй эти персонажи попадают в разные абсурдные ситуации.

На английском этот вирусный интернет-феномен описывают как «italian brainrot» (с англ. «итальянское умственное разложение»). Как отмечает Super, российские пользователи TikTok начали эксплуатировать этот тренд, чтобы превратить Егора Крида в Егориссимо Кридолино. Видео, посвященные этому персонажу, включают отрывки из выступлений певца и набор слов вроде «Егориссимо Кридолино - суперстарино».