С момента смерти скандально известного рэпера Паши Техника прошло уже около трёх недель. За это время преданные фанаты и ярые противники успели обсудить буквально всё, что с ним связано. Поводом в очередной раз вспомнить об ушедшем артисте стало его последнее интервью, которое он успел дать незадолго до своей смерти. Видео появилось на YouTube-канале актрисы Гульнары Нижинской.

В нём Техник рассказал о своём отношении к загробной жизни. Паша выразил уверенность, что после смерти человека, его душа не умирает.

«Моё тело погибает, сердце уже не то. Но душа не умирает. Верю, что грехи, что сделал плохого, потом будет как баланс, как уровень в игре», — сказал Павел Ивлев (настоящее имя рэпера).

Техник продолжил, заявив, что с этой ступени он начнёт заново. Он предположил, что, возможно, будет успешным кем-то, а «может бомжом или булавкой».

«Но хочется поближе к Богу», — подчеркнул покойный рэпер.

Паша Техник ушёл из жизни 5-го апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Его не стало в госпитале Таиланда — врачи не смогли спасти музыканта. Подробности церемонии прощания с легендой андеграунд-рэпа читайте в репортаже Super.