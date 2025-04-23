100 тысяч за идею: Пригожин объявил конкурс

Продюсер Иосиф Пригожин объявил конкурс с призовым фондом в 100 тысяч рублей на самую оригинальную концепцию нового альбома своей жены певицы Валерии и креативный ролик. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам продюсера, пока идей для нового альбома нет, но он уверен, что нет необходимости «у кого-то что-то срисовывать».

«Мы и сами в состоянии что-то новое и интересное придумывать. Я могу объявить конкурс. За лучшую идею гонорар обещаю, кто сделает креативный reels — приходите. От 100 тысяч рублей. Мне пишите в личку в запрещенную сеть», - заявил он.

Пригожин также отметил, что они с Валерией хотели бы сделать «что-то феерическое».

Ранее продюсер сообщил, что его жена уже несколько лет думает над завершением музыкальной карьеры, так как хочет уделять больше времени себе, путешествовать и наслаждаться жизнью.