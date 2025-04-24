Валерия стала бабушкой во второй раз

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина сообщила в Telegram-канале, что стала матерью во второй раз.

Мальчика назвали Мироном, его вес составил примерно 3500. Шульгина рожала в одной из столичных больниц. Девушка призналась, что нынешние роды прошли легче предыдущих. Она сравнила их с космосом и назвала «родами мечты».

«Мирончик 23.04.25. Счастье», — уже отреагировала певица Валерия в своем Telegram.

По данным СМИ, Шульгина вела прямой эфир родов. Знаменитость лежала в отдельной палате с боксом для малыша, большим санузлом и джакузи.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время.

В ноябре 2024-го Лиана Шульгина сообщила о второй беременности. По словам невестки певицы, пара хотела второго ребенка, но они не ожидали, что все получится с первого раза.