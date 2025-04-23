Ирина Шейк показала редкое фото со старшей сестрой в честь ее дня рождения

В прошлом году Ирина Шейк уже показывала архивные фото своей старшей сестры Татьяны в честь дня её рождения. Российская супермодель явно не изменяет традициям, и в этом году снова публично поздравила сестру перед своей почти 24-миллионной аудиторией. Ирина поделилась парой кадров, которые сопроводила многочисленными сердечками.

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Татьяна, или Тусик, как ласково обращается к сестре Ирина, судя по социальным сетям, профессионально занимается разведением собак разных пород — биглей, доберманов и кавалер кинг чарльз спаниелей — и воспитывает троих наследников.

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К слову, ранее Ирина показала своё детское фото за школьной партой в Еманжелинске, а также по-русски обратилась в день рождения к маме, на которую невероятно похожа.