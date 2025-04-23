Невеста Лепса пошутила о материнстве, опубликовав провокационный пост

Популярная блогерша и невеста Григория Лепса Аврора Киба вновь вызвала бурное обсуждение в соцсетях, на этот раз — неоднозначной шуткой о материнстве. На своей странице в соцсетях она опубликовала фотографию, где неизвестная девушка в бутике рассматривает вещи, а рядом по полу ползает маленький ребенок. Подпись к снимку гласила: «Я в роли матери».

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Ранее молодая блогерша устроила откровенный Q&A в соцсетях, где затронула щекотливую тему отношений с 62-летним артистом. На прямой вопрос о статусе отношений с исполнителем хита «Натали» Киба загадочно ответила:

«Нет, я в приколе» — сопроводив слова совместным фото с Лепсом в романтическом антураже.

Когда подписчики поинтересовались её отношением к прошлым связям артиста (включая истории с Юлией Барановской и другими), блогерша ограничилась отсылкой к вирусному видео Айзы: «За меня уже всё сказала Айза». Напомним, в ролике телеведущая заявляла: «Я баба Гуфа. Мне по фигу на его прошлых девушек».

Слухи о романе пары циркулируют с ноября 2024 года, когда Лепс и Киба были замечены на закрытой вечеринке. Сам артист никак не комментирует ситуацию, тогда как 23-летняя блогерша продолжает дразнить аудиторию двусмысленными постами.