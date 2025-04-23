Перминову обвинили в растрате денег  бывшего мужа

Telegram-канал Super рассказал, что российская модель Елена Перминова столкнулись с обвинениями в трате денег своего бывшего партнера, бизнесмена Александра Лебедева на нового бойфренда. В ответ критикам Перминова заявила, что уже давно не зависит ни от кого финансово.

В конце 2024 года 38-летняя Перминова сообщила о расставании с 65-летним Лебедевым (их отношения не были официально зарегистрированы). Вместе они были 19 лет и стали родителями четверых детей. Модель подчеркивала, что не может представить лучшего отца для своих детей, чем Лебедев, и испытывает к нему «только тепло и благодарность за все».

Весной 2025-го в соцсетях начали появляться совместные фото Перминовой с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Сообщалось, что Романов родился на Украине, но вырос в США, куда переехала его семья.

В одном из последних постов в своем Telegram-канале Перминова призвала не обесценивать ее труд. Она подчеркнула, что «никогда не сидела на месте ровно, растрачивая деньги мужа».

«Я благодарю Бога за свою интересную жизнь, где не все было гладко и сладко. Безусловно, за встречу с Александром. Он конечно дал мне многое. С ним мы не только растили наших детей, с ним росла и я сама, и он. Неизменно было одно: я всегда работала и занималась различными проектами», - заявила модель (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она добавила, что уже давно независима, «материально самостоятельна» и способна содержать своих детей. Модель посетовала, что некоторые люди пытаются приписать успех и труд «чему и кому угодно», но только не добившемуся успеха человеку.