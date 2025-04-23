37-летняя невестка Дробыша ждет пятого ребенка

37-летняя невестка продюсера Виктора Дробыша, исполнительница Александра Гуркова рассказала, что ждет пятого ребенка. Как сообщает StarHit, она показала свои округлившиеся формы в социальных сетях.

Певица призналась подписчикам, что в этом году перестала обесценивать себя. Она благодарна за то, что у нее «классный брак» — Гуркова считает своего супруга Валерия и жизнь с ним настоящей драгоценностью.

«Любовь, развитие и труд все перетрут — вот какая должна быть пословица. На одном терпении никуда не уедешь. У нас клевые дети. Как бы ни было иногда сложно, они шикарные. Они уже личности, умные, яркие, красивые, здоровые», — отметила она.

Напомним, что Гуркова и Дробыш замужем уже 12 лет. На данный момент у них родились четверо детей: старший сын Иван, старшая дочь Мария, а также сын Николай и дочь Шанти.