Башкирская песня в мировом чарте обогнала хит Леди Гаги

Башкирская песня Homay этногруппы AY YOLA взорвала интернет. Только за первые сутки композиция набрала 6 млн прослушиваний, а сейчас счет перевалил далеко за сотню.

© Российская Газета

Homay довольно быстро поднялась на высшую строчку рейтинга в мировом чарте музыкального сервиса Shazam. Причем башкирские исполнители обогнали Леди Гагу - хит американской певицы Abracadabra занял лишь седьмую позицию. Песня из Уфы также возглавила топ сервиса Apple Musik на Украине. Башкирский этноколлектив опередил украинского исполнителя Monatik и группу "Бумбокс".

Группа AY YOLA появилась совсем недавно. В ее составе всего три человека. Ринат Рамазанов (вокал и курай) известен как создатель этно-рок-группы "Аргымак" - участницы международных фестивалей, выступавшей на разных площадках мира. Руслана Шайхитдинова (саунд-продюсер, клавишные, бас-гитара, кыл-кубыз) башкирская публика знает как DJ Север, который работал во многих музыкальных клубах России, а также в Турции и Германии. Его дочь Адель Шайхитдинова (вокал, гитара, домбра) в музыке тоже не новичок. Отец и дочь вместе выступают много лет. Их композиция My Love в 2018 году была в ротации 30 стран, включая США, Австралию и европейские государства. А в 2019 году они участвовали в шоу "Песни" на ТНТ с треком The Woken Flame.

- В прошлом году было 450-летие Уфы. В честь этого Руслан решил записать гимн башкирской столице. Я же исполнил партию на курае. Взяли за основу эпос "Урал-батыр" - литературное сокровище башкирского народа. Сказание о героизме и мудрости решили пересказать в музыке. Когда нам для песни понадобился женский голос, то Руслан предложил попробовать его дочь. Когда Адель спела, мы поняли, что она обязательно должна быть в коллективе, - рассказал Ринат Рамазанов.

Homay - песня о дочери правителя небесных птиц Самрау и солнца, жены Урал-батыра. Она знала путь к роднику с живой водой, который он искал, и передала ему для борьбы со злом алмазный меч и мифического коня Акбузата. После гибели мужа Хумай отказалась принимать человеческий облик и навсегда осталась лебедем.

Популярность песни DJ Север объясняет просто - "попали в нерв слушателя".

- Песня понравилась, люди стали репостить, сниматься под эту музыку в своих национальных костюмах, и пошла лавина. Простая органика. Плюс в ней есть то, что нам прививают с детства: защищать младших, слушать старших, любить свою семью. Ну и, конечно, мы верили в то, что делаем, поэтому получилось так захватывающе, - резюмирует музыкант.

Справка "РГ"

Эпос "Урал-батыр" признан одним из "Семи чудес Башкортостана", включен в список нематериального культурного наследия ТЮРКСОЙ и является кандидатом на включение в список ЮНЕСКО "Шедевры устного и нематериального наследия человечества".