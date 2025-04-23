Уехавший из России режиссер пожаловался на цензуру в США

Уехавший из России режиссер сериала «Монастырь» Александр Молочников пожаловался на то, что в США столкнулся с цензурой, а при обучении в Колумбийском университете применяется настоящая «промывка» мозгов. Его слова приводит EADaily.

По словам Молочникова, у него бывают «моменты отчаяния», когда он узнает об очередных запретах в плане творчества.

«Первый день в Колумбийском университете - это 8-часовой, хочется сказать слово «промывка», но это семинар по тому, что ты можешь и не можешь говорить, думать, чувствовать и так далее», - пояснил он.

Режиссер заметил, что особое внимание при обучении уделяется и безопасности на съемочной площадке, где оговаривается, что можно и нельзя делать, вплоть до запрета бегать, так как можно получить травму.

«Мы, значит, там (в России) боролись и как-то уехали, не желая участвовать в тотальной цензуре, а вот собственно она же», - констатировал он.

Также Александр Молочников пожаловался на то, что находится под угрозой «отмены», так как если он нарушит какие-то этические нормы, то его могут из-за жалобы лишить права работать с профсоюзными актерами на 10 лет, а это «конец карьеры в Америке». При этом в группе при обучении он «в большинстве случаев был единственный представитель белого натурала мужчины», однако «все фильмы были про трудную жизнь меньшинств», пишет «Царьград».

«Совсем не смешно, что ты не можешь в целом критиковать работы друг друга на курсе. А любой курс строится на обсуждении работ. Но ты должен сначала очень похвалить работу. Я потерял к этому интерес и просто перестал участвовать в этом», - заявил режиссер.

Ранее Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу Александра Молочникова «Монастырь», главные роли в котором исполнили Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. А в РПЦ посчитали, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях, формирует неверное представление о русском православии». При этом в СМИ появилась информация, что Молочников задолжал банку почти полмиллиона рублей, взяв кредит еще до своего отъезда в США.