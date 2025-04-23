Алсу и Клава Кока рассказали, приезда каких мировых звезд в Россию они ждут

Певицы Алсу и Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказали, приезда каких мировых звезд в Россию они ждут. Комментарий исполнительниц опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Алсу рассказала, что больше всего хотела бы увидеть в России американского певца Бруно Марса. По ее мнению, это было бы «нереально круто». Клава Кока же мечтает о приезде канадского музыканта Джастина Бибера.

«В свое время, когда я была юной девчонкой, он меня вдохновил на то, чтобы я выступала на улицах, записывала свои песни, какие-то каверы», — сказала Высокова.

Она добавила, что была на концерте Бибера, однако тогда побывала лишь в фан-зоне, а хочет увидеть исполнителя и познакомиться с ним ближе. Также певица призналась, что завидовала его жене Хейли, однако позднее выросла и изменила свое отношение к их браку.