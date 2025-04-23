Нагиев - о сыне Марке: куда он денется, смотрит фильмы с моим участием, но с каким лицом

Младший сын Дмитрия Нагиева - Марк, которому всего 16 лет, приучает его к глубокому кино. Как рассказал Super сам актёр, юноша «идет по шедеврам».

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Кроме того, Марк интересуется и кинопроектами актёра.

«Куда он денется! Он смотрит. Вопрос: с каким лицом он смотрит фильмы с моим участием…», — отметил Нагиев в интервью Super на съемках сериала «Санкционер».

Также актёр усомнился, что 16-летний Марк станет актером. Дмитрий не знает, захочет ли сын связать жизнь с этой профессией. Более того, Нагиев признался: сам не хотел, чтобы и старший сын шел по его стопам. Нагиев считает: актёрство - «зависимая профессия», и не позволит разбогатеть.

Также на съёмках сериала «Санкционер» Нагиев вспомнил неприятный эпизод, когда у его жены, звезды радио Алисы Шер, угнали машину прямо у ночного клуба. А ещё рассказал, почему режиссёр Жора Крыжовников отказал ему в роли в «Слове пацана»: «Про возраст что-то говорил».