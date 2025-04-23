Виктория Боня покоряет Эверест: детали сложного восхождения

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась впечатлениями о своем путешествии к подножию самой высокой вершины мира. В своих соцсетях она опубликовала кадры с маршрута и рассказала о трудностях, с которыми уже столкнулась.

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Боня сообщила, что несет 12-килограммовый рюкзак с необходимым снаряжением и преодолела пешком уже более 50 километров. Вся дорога до базового лагеря, где телеведущая сделала остановку, заняла 5 дней. Боня поделилась видами заснеженных горных пейзажей в сторис.

Это путешествие стало для Бони настоящим испытанием на прочность. Ранее Боня признавалась, что готовилась к экспедиции несколько месяцев, занимаясь специальной физической подготовкой. Поклонники активно поддерживают звезду в комментариях, восхищаясь ее целеустремленностью. Многие отмечают, что такой опыт кардинально отличается от привычного гламурного образа жизни телеведущей.

Ранее Виктория Боня удивила поклонников необычным багажом, с которым отправилась покорять Эверест. Вместо стандартного чемодана телеведущая взяла огромный голубой чемодан и три вместительные матерчатые сумки, битком набитые снаряжением, теплой одеждой и… салом с колбасой.

«Всем миром насобирали мне сала и колбасы», — с ухмылкой призналась Боня, чем особенно удивила своих подписчиков.

Ведь обычно блогерша, известная как сторонница здорового питания, демонстративно избегает подобных «вредных» продуктов.