18 звезд-ровесников, которые выглядят, словно пришли из разных эпох

Время для всех идет одинаково, однако каждый стареет по-разному. Особенно это видно в мире знаменитостей: кто-то из них словно нашел источник вечной молодости, а кто-то выглядит мудрее своих лет. Life.ru опубликовал подборку знаменитых ровесников, которые словно пришли из разных эпох и миров.

Киркоров и Нагиев

Певец Филипп Киркоров и шоумен Дмитрий Нагиев родились в один год. Поп-король построил свою карьеру на любви к блеску, перьям и эпатажу, а актер приобрел наибольшую популярность благодаря брутальному образу и подчеркнутой мужественности. Сейчас обоим артистам уже по 57 лет, однако назвать их ровесниками крайне сложно.

Кузьмина и Акиньшина

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и снимавшаяся в драматичных картинах Оксана Акиньшина родились в 1987 году — сейчас им по 37 лет. Первая артистка и сейчас кажется озорной студенткой, которая едва закончила школу. Акиньшина же, прославившаяся тяжелыми ролями, выглядит словно более зрелой и глубокой женщиной.

Арбенина и Натали

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина и поп-певица Натали пишут абсолютно разную музыку, хоть и родились в одном 1974 году. И дать им по 50 лет сложно, особенно Натали, которая словно не изменилась с выхода песни «Ветер с моря дул». Однако их образы серьезно разнятся — Арбенина до сих пор выглядит бунтаркой, тогда как ее коллега выбрала для себя образ с подчеркнутой женственностью.

Топалов и Козловский

Еще одни звездные мужчины-ровесники — музыкант Влад Топалов и актер Данила Козловский. Им обоим по 39 лет. Бывший солист группы Smash! за годы серьезно возмужал, тогда как Козловский словно застыл во времени, даже несмотря на серьезные драматические роли в «Духless» и «Викинге» — он все еще выглядит молодым и свежим.

Боня и Камынина

Блогер и телеведущая Виктория Боня стремится быть моложе — стильные наряды, тщательный уход за собой и макияж создают образ 30-летней знаменитости. Камынина, запомнившаяся зрителям ролью главврача Кисегач в «Интернах», выбрала более сдержанный и интеллигентный образ. Сейчас им обоим по 45 лет, однако выглядят они словно из разных десятилетий.

Батрудинов и Галустян

Комик Михаил Галустян словно не меняется с годами — он сохраняет свою фирменную улыбку и образ молодого юмориста. Его коллега Тимур Батрудинов с возрастом стал выглядеть солиднее — как во внешности, так и в профессиональных проектах. Сейчас им обоим по 46 лет, однако разница в пути и стиле между ними серьезно заметна.

Климова и Уколова

46-летняя актриса Екатерина Климова осталась вне времени — к этим годам ей удалось сохранить изящество и легкость. Ее ровесница, Анна Уколова, наоборот, воплощает образ сильной женщины с богатым жизненным опытом.

Деревянко и Федоров

Еще одни ровесники среди знаменитостей — актеры Павел Деревянко и Петр Федоров. Им обоим по 48 лет. Деревянко, ставший популярным благодаря комедийным проектам, сохраняет молодость и энергию, тогда как Федоров с брутальными ролями в историческим фильмах наоборот, источает мужественность и основательность.

Славенская и Семенович

Рок-исполнительница Анастасия Славенская, более известная как Слава, к своим 44 годам смогла сохранить свой образ девочки-бунтарки. Ее ровесница Анна Семенов, бывшая фигуристка и певица, сделала ставку на женственность, в результате встав воплощением пышной красоты.