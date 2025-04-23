Как сложилась судьба актрисы Александры Афанасьевой-Шевчук

Звезда «Исцеления любовью» Александра Афанасьева-Шевчук изначально не собиралась выбирать актерскую профессию, несмотря на то, что выросла в семье актрисы и композитора, а для того, чтобы обрести счастье ей пришлось пережить страшную аварию. О судьбе артистки пишет «СтарХит».

Александра Афанасьева-Шевчук родилась в 23 апреля 1981 года в звездной семье. Ее мама - заслуженная артистка России Ирина Шевчук, прославившаяся благодаря фильму «А зори здесь тихие», а отец - композитор Александр Афанасьев. Детство Александры прошло в Киеве, а по возвращению в Москву, в возрасте шести лет она дебютировала в кино, сыграв в картине «Загон».

Однако, окончив школу, Александра Афанасьева-Шевчук решила поступать на экономический факультет ВГИКа, что позволило ей устроиться продюсером на телевидении. Но все изменилось, когда девушку пригласили на съемки сериала «Место под солнцем». Опыт оказался настолько удачным, что она подала документы на актерский курс Всеволода Шиловского.

Еще до окончания обучения Александра начала играть в театре и сниматься в кино. А известность ей принесла мелодрама «Исцеление любовью».

«Я поначалу жутко боялась, все-таки на тот момент я была без актерского образования. Советовалась с мамой, репетировала с ней какие-то сцены по телефону, советовалась с коллегами на площадке», - вспоминала она.

Затем Александра Афанасьева-Шевчук сыграла в «Инфанте», «Судебной колонке», «Другом лице», в проектах «Женщина без прошлого», «Монтекристо», «Расплата» и ряде сериалов.

Но все едва не закончилось весной 2013 года, когда актриса попала в ДТП. Она не справилась с управлением автомобилем и врезалась в отбойник, получив открытую черепно-мозговую травму. Врачи ввели ее в медицинскую кому и подключили к аппарату ИВЛ. Почти месяц Александра Афанасьева-Шевчук не приходила в сознание. А когда начала выздоравливать, выяснилось, что она не помнит не только саму аварию, но и несколько дней до нее. На реабилитацию потребовалось много времени и только в 2015 году актриса вновь начала мелькать на экране, хотя и значительно реже, чем до ДТП.

Белая полоса в жизни Александры Афанасьевой-Шевчук настала через год после ДТП. На фестивале «Киношок» она познакомилась с продюсером Дмитрием Гузеевым. Когда они вернулись в Москву, общение продолжилось, и через год влюбленные стали жить вместе. В 2016-м они поженились, Александра Афанасьева-Шевчук родила дочь Лизу.

Напомним, что накануне исполнилось 35 лет актрисе Яне Кошкиной, сыгравшей Снежану в «ЧОПе». Помимо работы в кино и на телевидении, артистка регулярно оказывалась в центре скандалов. Так, ей постоянно приписывали романы с женатыми мужчинами, в том числе и с резидентами Comedy Club.