«Куда она лезет»: Волочкова раскритиковала Николаеву из-за слухов о свадьбе ее дочери

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Елену Николаеву из-за слухов, которые распространяются о свадьбе ее дочери Ариадны. Как сообщает StarHit, она считает, что жена ее бывшего мужа Игоря Вдовина таким образом хочет получить пиар.

Волочкова призналась, что у нее не было «слов и выражений», чтобы прокомментировать появившиеся новости об отмене бракосочетания.

«Там написано "по словам мачехи". Как эта тетя, которая является женой моего бывшего мужа, и которая не имеет никакого отношения к моей дочери, все еще называет себя мачехой. Ей какое дело до свадьбы моей дочери? Куда она лезет?», — заявила балерина.

Знаменитость обвинила Николаеву в попытке устроить «пиар на ровном месте». Волочкова же отмечает, что ей шумиха не нужна — каждое ее слово и так «становится достоянием общественности». Также балерину злит, что свадьба дочери привлекла столько внимания. Новости о том, что стоимость свадьбы составит 10 млн рублей, она назвала фейком.

«Я воспринимаю это событие как очень изысканное, волнительное, как значимое в жизни. Но вижу только специальные вбросы от этой тети, ей хочется скандала и смуты. Официально говорю: все состоится и об этом все узнают!» — заключила Волочкова.

Напомним, что свадьба Ариадны и Никиты Григоряна пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге. Как сообщали СМИ, для торжества Волочкова арендовала особняк Мясникова —золотой тронный зал. Накануне балерина заявляла, что журналистов не допустят на мероприятие, однако она с ними пообщается.