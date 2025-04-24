Агата Муцениеце встретилась с сыном после 8 месяцев разлуки

В Москве сегодня должно было состояться судебное заседание по определению места жительства 12-летнего Тимофея — сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Однако процесс прошел без участия бывших супругов, зато принес неожиданное развитие событий, передает Super.

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова сообщила, что незадолго до заседания Агата организовала встречу с Тимофеем, с которым не общалась с октября 2023 года. Местом для свидания стал кабаре-театр, где сейчас выступает актриса.

«Тимофей открыт к общению с матерью. Агата объяснила ему, почему не контактировала все эти месяцы, сославшись на смену ценностей и приоритетов. Надеемся, что в новой системе координат найдётся место и для сына», — прокомментировала Даниелова.

Встреча длилась несколько часов, и мальчик также пообщался со своей сестрой. Адвокат опровергла слухи о неуплате алиментов Прилучным: «Павел всегда перечислял деньги с переплатой. Агата год порочила его репутацию, распространяя ложную информацию. Это попытка навредить его образу».

Ранее, в 2023 году, бывшие супруги договорились, что Тимофей будет жить с отцом, но документально это не было оформлено. На психиатрической экспертизе мальчик подтвердил желание остаться в полноценной семье (Прилучный воспитывает его вместе с новой женой). Суд отложил рассмотрение иска Муцениеце о месте жительства сына. Пока Тимофей остаётся с отцом, но ситуация может измениться.