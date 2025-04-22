Окружение Волочковой высказалось об отмене свадьбы Ариадны

Друзья балерины Анастасии Волочковой опровергли новости о том, что свадьба ее дочери Ариадны была отменена. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что свадьба запланирована на 26 апреля. Ранее в соцсетях появились новости о том, что Ариадна решила отменить свадьбу — в качестве возможной причины называется конфликт между балериной и текущей женой ее отца Еленой Николаевой.

Как рассказали собеседники издания, свадьба все-таки состоится. Кроме того, друзья Волочковой также подтвердили, что на праздник не пустят прессу и гостей — только самых близких друзей и родных.

«Свадьба будет. Этот процесс был запущен еще в феврале. Ариадна принимала активное участие в организации всего праздника. Видела, что в новостях писали, мол, только ее мама все делает. Это неправда. Свадьба камерная, только для своих. Гостей будет небольшое количество, исключительно родные и друзья. Невеста и жених не хотят никаких камер и журналистов, на саму свадьбу никого не пустят», — сообщили собеседники издания.

Ранее Волочкова запретила гостям приходить на свадьбу дочери.