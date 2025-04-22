Адвокат назвал условия для получения внуком Мордюковой квартиры через суд

Квартира народной артистки СССР Нонны Мордюковой на Осеннем бульваре в Москве продолжает быть предметом спора между ее родственниками. Певец Юлиан заявил, что жилплощадь принадлежит Юлии — племяннице покойной сестры Мордюковой. В то же время права на имущество заявил младший внук актрисы по имени Владимир. Сайт «Страсти» решил выяснить, действительно ли недвижимость может перейти из одних рук в другие, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

После смерти в 2008 году квартира Мордюковой досталась ее сестре. Женщина в 2022-м скончалась. Жилплощадь досталась ее двум племянницам. При этом муж одной из них, Юлии, через время выкупил недостающую часть. А в 2023 права на наследство заявил младший внук народной артистки.

По словам Жорина, очередной раздел квартиры Мордюковой — сложный вопрос. Для начала необходимо изучить всю цепочку перехода недвижимости из рук в руки. Затем необходимо узнать позицию самого внука: на что он ссылается, не нарушил ли он сроки давности предъявления требований. А если он пропустил эти сроки, то можно ли ему будет их восстановить.

Статистически реализовать все это крайне сложно, но не невозможно. Поскольку в нашей практике мы помогли не так давно сыну Жени Белоусова восстановить свои права на наследство и получить его по прошествии порядка 30 лет после смерти отца. Это достаточно сложно. Все зависит от большого количества факторов: от работы юристов, правильно подобранной стратегии, от объективных обстоятельств, кто и как оформлял права, от позиции суда, которая будет решающей. Это крайне крайне сложная история, но гипотетически шансы все таки есть.

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