Возлюбленная Лепса рассказала об интиме с певцом

19-летняя избранница российского певца Григория Лепса Аврора Киба раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Об этом она рассказала в своем блоге в социальной сети.

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Многие активные пользователи Сети, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего Лепса.

— На сколько у вас контракт с Лепсом? — интересуют ее подписчики.

На этот комментарий девушка ответила с иронией.

— Подождите, я за год так и не разобралась, а кто кому платит-то в итоге? — задается вопросом возлюбленная певца.

Есть и фанаты, которые не бояться задавать студентке личные вопросы.

— Вам противно иметь кекс с дедом? — спрашивают у Кибы.

Девушку этот вопрос очень развеселил. — Вы знаете, насколько я знаю — у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот, как-то не пошло дело. Наверное, все-таки его кексы пробовать не стоит, согласна. Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз все хорошо, меня абсолютно это не беспокоит! — рассказала девушка артиста.

Недавно она также сообщила, что не хочет делать пластические операции сейчас, она ограничит работу над телом регулярным спортом. В будущем Киба планирует сделать операции на груди после родов.