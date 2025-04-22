Продюсер рассказал об отношении россиян к Пугачевой

Многие россияне разочаровались в уехавшей из России певице Алле Пугачевой. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, назвав своих поклонников рабами, Пугачева настроила их против себя. В результате артистка сделала все, чтобы почитатели разочаровались в ней и охладели к кумиру.

«Некоторые даже испытывают определенного рода отвращение. Поэтому вернется она или не вернется — уже особо людей не трогает, даже многих раздражает», — заявил Рудченко.

В пример продюсер привел публикации в социальных сетях. По его наблюдениям, многие раздражаются и не удивляются падению популярности Примадонны.

Напомним, что Пугачева уехала из России вместе с детьми весной 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине и обосновалась в Израиле. В 2023 году певица дважды приезжала в страну: на похороны модельера Валентина Юдашкина в мае и на звукозаписывающую студию в Твери в ноябре.