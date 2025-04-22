Женатые «любовники»: с кем приписывали романы Яне Кошкиной?

Актрисе Яне Кошкиной, сыгравшей Снежану в «ЧОПе», постоянно приписывают романы с женатыми мужчинами, в том числе и с резидентами Comedy Club, а также обвиняют в пластических операциях. Правда ли это, разбиралось издание «СтарХит».

Сегодня, 22 апреля, актрисе исполняется 35 лет. Из-за эффектной внешности Яну Кошкиную регулярно атакуют хейтеры, утверждая, что своим успехом она обязана лицу и фигуре.

Кошкина росла в семье водолаза и тренера по легкой атлетике, и ее детство было тесно связано с художественной гимнастикой. Этот вид спорта ей не нравился, но по настоянию мамы будущая актриса занималась гимнастикой до 15 лет.

Настоящей же судьбой для нее стали съемки в школьные годы в сериале «ОБЖ». Второстепенная роль вдохновила Кошкину на поступление в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Получив диплом, артистка перебралась в Москву, снялась в сериалах «Интерны», «Кухня», «Хмуров». А в 2014 году стала популярной, сыграв в мелодраме «Второй шанс». Образ же Снежаны из «ЧОПа» сделал ее звездой.

Были и успешные проекты на телевидении. Вместе с Павлом Прилучным актриса вела «Королей фанеры», а с Константином Тарасюком — «Жару» в Баку. При этом поклонники были уверены, что у девушки были романы с женатыми резидентами Comedy Club.

В частности, в СМИ появилась информация о том, что после развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов переключился на Яну Кошкину. Комик высмеял эти слухи. А после успеха «Домашнего ареста» разошлись сплетни о том, что сыгравшая любовницу героя Павла Деревянко Яна Кошкина сначала соблазнила актера, а потом и продюсера проекта.

Яна Кошкина рассказала, что ей предложили 100 миллионов долларов за одно свидание

Яна Кошкина оказалась в центре скандала и после того, как СМИ растиражировали информацию о ее возможном романе с комиком Гариком Мартиросяном. При этом жена артиста Жанна Левина-Мартиросян жестко высмеяла представителей «желтой прессы», а также развеяла слухи о том, что ее муж подарил Кошкиной квартиру в Москве за 20 миллионов рублей и автомобиль Bentley Continental за 14 миллионов рублей. По словам Левиной, и машина, и жилье записаны на нее.

«Мне постоянно приписывают какие-то романы. Я уже на это и не обижаюсь, со временем научилась не реагировать на подобные заметки», - отмечала сама актриса.

Она также подчеркивала, что никогда не получала непристойных предложений и от продюсеров и режиссеров.

«Просто я с таким лицом прихожу на пробы, что сразу понятно: ничего, кроме рабочего процесса, быть не может. Я очень четко разделяю личную жизнь и работу», - рассказывала в интервью Кошкина.

В конце 2023 года девушка опубликовала снимок в белом платье и с обручальным кольцом. Поначалу многие решили, что актриса дразнит их, однако в конце прошлого года она показала публике своего избранника - бизнесмена Анатолия Черкасова.

Также «доброжелатели» не верят, что Яна Кошкина ни разу не ложилась под нож хирурга, считая, что она увеличила губы филлерами, прибегла к контурной пластике лица, чтобы подчеркнуть скулы, и увеличила грудь. Сама Кошкина заявляла, что вообще никогда не прибегала к пластическим операциям, а к филлерам относится предвзято.