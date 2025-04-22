Компания Ивлеевой получила иски на миллионы рублей

Компания «Коленки пчелы» Ивлеевой получила иски на 2,5 млн рублей
Компания блогера Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» получила иски от транспортных компаний на общую сумму более 2,5 млн рублей.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы арбитражного суда Москвы.
Ранее Mash сообщал, что на Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков Easy Peasy.
Как писал Telegram-канал, занимавшееся производством чипсов ООО «Коленки пчелы», одним из учредителей которого является Ивлеева, заключило договор с ООО «ТЛК Трансгрупп», которое доставляло продукцию Easy Peasy в торговые сети.
В сентябре прошлого года появились сообщения о том, что Ивлеева подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти против предпринимателя, у которого ей не удалось отсудить более 1 млн рублей за срыв поставок мебели.