Компания Ивлеевой получила иски на миллионы рублей

Компания блогера Анастасии Ивлеевой «Коленки пчелы» получила иски от транспортных компаний на общую сумму более 2,5 млн рублей.

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Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы арбитражного суда Москвы.

Ранее Mash сообщал, что на Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков Easy Peasy.

Как писал Telegram-канал, занимавшееся производством чипсов ООО «Коленки пчелы», одним из учредителей которого является Ивлеева, заключило договор с ООО «ТЛК Трансгрупп», которое доставляло продукцию Easy Peasy в торговые сети.

В сентябре прошлого года появились сообщения о том, что Ивлеева подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти против предпринимателя, у которого ей не удалось отсудить более 1 млн рублей за срыв поставок мебели.