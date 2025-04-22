Нагиев рассказал о сыне, которого скрывал 16 лет

Актер Дмитрий Нагиев рассказал подробнее о своем сыне, которого скрывал 16 лет. Об этом сообщает StarHit.

В начале апреля в одном из интервью Нагиев признался, что у него есть 16-летний сын. Тогда он рассказывал, что Марк сейчас изучает классику мирового кинематографа. В новой беседе с журналистами актер отметил, что и проекты с его участием сын смотрит.

«Куда он денется! Он смотрит. Вопрос: с каким лицом он смотрит фильмы с моим участием», — иронизировал Нагиев.

Шоумен также признался, что не знает, выберет ли Марк профессию актера, как его отец и старший брат Кирилл. Нагиев не хотел этого и для первого сына, «а он поступил во МХАТ». По мнению артиста, это зависимая профессия, в которой крайне сложно сохранить мужское лицо. Кроме того, она не приносит огромного состояния.

«Я получаю столько, сколько просидел на площадке. И это касается всех, есть актеры богаче, есть беднее. Никаких миллиардов здесь не получается», — добавил Нагиев.

Нагиев впервые рассказал о внебрачном сыне

При этом он отказался рассказывать об увлечениях подростка. Актер признался, что ненавидит людей, которые нахваливают своих детей — у него они «обычные».