Ресторан связанный с Собчак задолжал крупную сумму налоговой

Telegram-канал «Звездач» собощил, что ресторан ООО «ФИШ», соучредительницей которого якобы является журналистка Ксения Собчак, должен выплатить налоговой 1,3 миллиона рублей. Других деталей канал не привел.

«Комсомольская правда» ранее писала, что Собчак владеет в ООО «ФИШ» долей в пять процентов. По данным газеты, компания увеличила выручку с 235 миллионов рублей в 2023 году до 401 миллиона рублей в 2024-м. По информации «КП», прибыль составила 58 миллионов рублей.

Весной 2024 года «КП» сообщала, что Собчак участвует в ресторанном бизнесе в Москве и Санкт-Петербурге. Газета утверждала, что петербургский бизнес оказался более успешным.