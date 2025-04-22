Ресторан связанный с Собчак задолжал крупную сумму налоговой

Мария Иванова

Telegram-канал «Звездач» собощил, что ресторан ООО «ФИШ», соучредительницей которого якобы является журналистка Ксения Собчак, должен выплатить налоговой 1,3 миллиона рублей. Других деталей канал не привел.

Ресторан связанный с Собчак задолжал крупную сумму налоговой
© РИА Новости

«Комсомольская правда» ранее писала, что Собчак владеет в ООО «ФИШ» долей в пять процентов. По данным газеты, компания увеличила выручку с 235 миллионов рублей в 2023 году до 401 миллиона рублей в 2024-м. По информации «КП», прибыль составила 58 миллионов рублей.

Весной 2024 года «КП» сообщала, что Собчак участвует в ресторанном бизнесе в Москве и Санкт-Петербурге. Газета утверждала, что петербургский бизнес оказался более успешным.

Шоу-бизнес
1