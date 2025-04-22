Затворничество Ефремова объяснили

Отказ народного артиста РСФСР Михаила Ефремова выходить на улицу является частым явлением у людей, освободившихся из мест лишения свободы. Об этом заявил правозащитник Иван Мельников, его цитирует aif.ru.

«Многие после освобождения закрываются в себе и сидят постоянно дома. Это достаточно регулярная практика», — отметил Мельников.

При этом он указал на то, что в случае актера прошло еще мало времени.

Правозащитник подчеркнул, что Ефремов также боится того, что когда он выйдет на улицу, «вокруг него сразу появится огромное количество репортеров».

Ранее стало известно, что вышедший из колонии Михаил Ефремов не покидает свой дом из-за повышенного внимания.