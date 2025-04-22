Журналистка объяснила значение кольца на безымянном пальце Киркорова

Кольцо на безымянном пальце певца Филиппа Киркорова может говорить о подготовке еще одной «пиар-акции». Такое мнение высказала обозреватель «Абзаца» Ольга Кирова.

Накануне в соцсетях Киркоров опубликовал кадры с празднования Пасхи — исполнитель показал свой кулич за 15 тысяч рублей, украшенный куполом с позолоченным крестом и начиненный дубайским шоколадом. После подобной рекламы их цена взлетела до 100 тысяч рублей. Часть пользователей не оценила этого и раскритиковала Киркорова за излишества. Также подписчики удивились и черному цвету пасхальных яиц.

Однако внимание публики привлекло кольцо на безымянном пальце артиста. Достоверного ответа, что оно значит, пока нет. Обозреватель отмечает, что сам Киркоров давно «ведет интригу» и делает намеки на существование некоей семьи.

«Скорее всего, нас ждет ещё одна пиар-акция. Собственно, первый и единственный брак Киркорова и Пугачевой многие такой акцией и считали, не веря в реальную семейную жизнь популярных эстрадных артистов. А возможно, демонстрация похожих на обручальные колец —реклама очередного ювелирного бренда», — написала Кирова.

Депутат возмутился куличом Киркорова за 100 тысяч рублей

Она добавила, что Киркоров давно носит кольца в больших количествах и люди к этому привыкли. Однако в этой ситуации он мог попробовать постараться привлечь внимание, оставив лишь одно.