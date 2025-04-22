Бородина раскритиковала классические свадебные традиции
Ксения Бородина раскритиковала традиционные свадебные устои, заявив, что главное в организации торжества — желания самих молодоженов, а не мнение родственников. Телеведущая призналась, что на своей собственной свадьбе с бизнесменом Курбаном Омаровым может отказаться от традиционного крика «Горько!».
«Это ваш праздник, в который вы вкладываете душу, время и деньги. Поэтому все должно быть так, как хотите именно вы, а не как принято или как скажут родственники», — подчеркнула Бородина в своем откровенном высказывании.
Особенно резонансным стало мнение теледивы о присутствии детей на свадьбах.
«Маленькие гости на таком взрослом празднике, где люди хотят расслабиться и веселиться, совершенно ни к чему», — заявила она.
Эти слова вызвали бурное обсуждение в соцсетях, разделив пользователей на тех, кто поддерживает право на индивидуальный сценарий, и приверженцев традиционных семейных ценностей.
Напомним, что Ксения Бородина сейчас активно готовится к собственной свадьбе, которая, судя по всему, будет организована в соответствии с этими нетрадиционными взглядами.
«Мы живем в современном мире, где каждая пара сама решает, как отмечать этот важный день», — резюмировала телеведущая.