Бородина раскритиковала классические свадебные традиции

Ксения Бородина раскритиковала традиционные свадебные устои, заявив, что главное в организации торжества — желания самих молодоженов, а не мнение родственников. Телеведущая призналась, что на своей собственной свадьбе с бизнесменом Курбаном Омаровым может отказаться от традиционного крика «Горько!».

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«Это ваш праздник, в который вы вкладываете душу, время и деньги. Поэтому все должно быть так, как хотите именно вы, а не как принято или как скажут родственники», — подчеркнула Бородина в своем откровенном высказывании.

Особенно резонансным стало мнение теледивы о присутствии детей на свадьбах.

«Маленькие гости на таком взрослом празднике, где люди хотят расслабиться и веселиться, совершенно ни к чему», — заявила она.

Эти слова вызвали бурное обсуждение в соцсетях, разделив пользователей на тех, кто поддерживает право на индивидуальный сценарий, и приверженцев традиционных семейных ценностей.

Напомним, что Ксения Бородина сейчас активно готовится к собственной свадьбе, которая, судя по всему, будет организована в соответствии с этими нетрадиционными взглядами.